Международный олимпийский комитет (МОК) может допустить к соревнованиям российских спортсменов, не поддерживающих войну в Украине.

Такое заявление сделал президент МОК Томас Бах, пишет итальянское издание Corriere della Sera.

"Российские спортсмены, конечно, не начинали войну. Те, кто дистанцировался от режима, должны иметь возможность конкурировать под нейтральным флагом.

Наша цель - дать возможность спортсменам с российским паспортом, не поддерживающим войну, снова соревноваться", - сказал Бах.

Ранее мы писали, что глава независимой комиссии WADA призвал допустить российских спортсменов к международным соревнованиям.

Также "Страна" сообщала, что российских и белорусских спортсменов могут отстранить от участия в Олимпиаде-2024.

Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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