Президент МОК запомнил объятия украинца и россиянина после выступления в Пекине и назвал их символичными
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах поделился одним из самых запоминающихся и символичных для него моментов во время Олимпийских игра-2022 в Пекине.
В качестве примера он привел совместное празднование завоевавших медали фристайлистов украинца Александра Абраменко и россиянина Ильи Бурова и добавил, что это является очень символичным в наше время.
Об этом сообщает "РИА Новости".
"Мне запомнился момент, когда украинец Абраменко и россиянин Буров вместе праздновали после выступления. Я считаю, это очень символично в наше время, очень символичный и памятный момент",- заявил Бах.
Абраменко в среду стал вторым на соревнованиях по фристайлу (лыжная акробатика), а Буров завоевал бронзовую медаль. После окончания турнира спортсмены поздравили друг друга с получением наград и обнялись.
После своей победы, украинский лыжник поделился своими эмоциями и заявил, что очень счастлив.
Между тем, 16 февраля в Китае завершился 12-й день Олимпиады. "Страна" подвела итоги и рассказала, среди кого было разыграно восемь комплектов наград в пяти видах спорта.