Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах поделился одним из самых запоминающихся и символичных для него моментов во время Олимпийских игра-2022 в Пекине.

В качестве примера он привел совместное празднование завоевавших медали фристайлистов украинца Александра Абраменко и россиянина Ильи Бурова и добавил, что это является очень символичным в наше время.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Мне запомнился момент, когда украинец Абраменко и россиянин Буров вместе праздновали после выступления. Я считаю, это очень символично в наше время, очень символичный и памятный момент",- заявил Бах.

Абраменко в среду стал вторым на соревнованиях по фристайлу (лыжная акробатика), а Буров завоевал бронзовую медаль. После окончания турнира спортсмены поздравили друг друга с получением наград и обнялись.

После своей победы, украинский лыжник поделился своими эмоциями и заявил, что очень счастлив.

Между тем, 16 февраля в Китае завершился 12-й день Олимпиады. "Страна" подвела итоги и рассказала, среди кого было разыграно восемь комплектов наград в пяти видах спорта.