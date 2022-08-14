Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен призвал снять бойкот с российских спортсменов и допустить их к соревнованиям.

Об этом спортивный функционер заявил в интервью изданию Sportschau.

"То, как с ними обращаются, несправедливо. Спортсмены не начали этот конфликт и не несут ответственности за его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им снова выступать на международных соревнованиях", - сказал Макларен.

Также глава независимой комиссии WADA добавил, что российские спортсмены могут обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"Если CAS примет решение в пользу спортсменов, международные федерации будут вынуждены разрешить им снова участвовать в соревнованиях", - заявил Макларен.

"Это довольно неожиданно - в прошлом как сам Макларен, так и WADA в целом действовали в отношении российских спортсменов весьма жестко. На сей раз, однако, 77-летний канадский спортивный функционер высказывается в ином ключе", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, российские футбольные клубы и сборная России отстранены от всех европейских турниров.

Также "Страна" сообщала, что Россию и Беларусь отстранили от хоккейных международных турниров на неопределенный срок.

Ранее мы писали, что российских и белорусских спортсменов могут отстранить от участия в Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже.