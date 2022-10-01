Украинскому и шведскому представителю не дали высказаться, когда они попытались выступить против разрешения российским и белорусским делегатам участвовать в семинаре Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

Алла Тарасюк, менеджер по международным отношениям Национального олимпийского комитета Украины, и Питер Рейнебо, исполнительный директор шведского ОК, пытались высказать свои взгляды на этот счет, но их прервал президент ЕОК Спирос Капралос заявивший, что "любое политическое заявление" будет строго запрещено на этой встрече.

"Извините, мы очень четко сказали, что решение об их участии было принято исполкомом МОК. Дискуссии о России, Беларуси, Украине и всех других вещах, которые имеют политический подтекст, мы не собираемся обсуждать. Я очень ясно выразил это в своем вступительном слове", - цитирует Капралоса Inside the Games.

Ранее мы также писали, что российские и белорусские спортсмены могут быть отстранены от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Причина - отстранения от участия в международных соревнованиях из-за вторжения в Украину.

Напомним, война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.