Российским и белорусским спортсменам разрешили поучаствовать в Олимпийских играх-2024 в Париже под нейтральным флагом.

Об этом пишет CNN.

По данным Международном олимпийском комитете считают, что "правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в каких-либо соревнованиях, а какие нет" и что не стоит "лишать права участвовать в соревнованиях только через паспорт".

В то же время МОК будет проверять каждого спортсмена на соблюдение правил Олимпийской хартии и Всемирного антидопингового кодекса. В случае невыполнения условий участник будет устранен.

Напомним, еще в декабре прошлого года в декларации по итогам саммита Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне говорилось, что сборные России и Беларуси не примут участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

После этого сообщалось, что Олимпийский комитет США выступал за допуск спортсменов из Беларуси и РФ к Олимпиаде-2024, но с одним условием.

Между тем, ранее Владимир Зеленский потребовал не допускать Россию к Олимпийским играм даже под нейтральным флагом.