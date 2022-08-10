Женская сборная Украины по шахматам стала чемпионом шахматной Олимпиады-2022, что проходила в Индии.

Украинская команда уже по итогам 11 раунда турнира опередила все остальные сборные.

На шахматной Олимпиаде Украина выступила в женском турнире в звездном составе: Мария и Анна Музычук, Анна Ушенина, Юлия Осьмак и Наталья Букса.

Турнир проводился впервые за четыре года: на предыдущей Олимпиаде в 2018 году украинки заняли второе место, уступив только команду Китая.

В шахматную Олимпиаду украинки подходили в статусе второго номера рейтинга. Лидерами женского рейтинга были шахматистки из Индии во главе с чемпионкой мира-2019 в рапиде Гампи Коннеру.

Формат соревнований шахматной Олимпиады предусматривал 11 раундов, игравших команды по швейцарской системе. Всего в женском турнире приняли участие 162 сборные.

В течение всего турнира женская сборная Украины шла среди лидеров турнирной таблицы. Украинки выиграли все стартовые четыре противостояния, впервые потеряв очки только в пятом раунде с Азербайджаном – ничья.

К заключительному 11-му раунду Украина подходила, не проиграв ни одного противостояния. Со всеми конкурентками – Грузией, Азербайджаном и Индией – украинки сыграли вничью, потеряв при этом победу в противостоянии с Румынией.

В последнем раунде Украина должна была сыграть с Польшей – еще одной претенденткой на победу в шахматной Олимпиаде. В то время как у других конкуренток были тоже очные встречи: Индия играла против США, а Грузия – с Азербайджаном.

Украина выиграла две из четырех партий против Польши. Мария Музычук одолела Алину Кашлинскую: на 35-м ходу полька отказалась продолжать игру. В заключительной партии Анна Ушенина дожала польскую шахматистку Оливию Келбасу и принесла команде вторую победу.

Еще две партии в противостоянии Украина – Польша были сведены вничью. Благодаря этому, Украина победила Польшу в противостоянии со счетом 3:1.

В конце концов Украине удалось не только опередить Индию, но и стать чемпионом всей шахматной Олимпиады.

В параллельных матчах Индия потерпела второе поражение на турнире, уступив США. Грузия со счетом 3:1 одолела Азербайджан, и хотя сравнялась с Украиной по количеству очков, уступила ей по дополнительному показателю.

Ранее мы писали, как индийский 16-летний гроссмейстер Прагнанандха Рамешбабу одержал свою вторую победу в этом году над чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Также "Страна" сообщала, что в мае 2020 года команда гроссмейстеров из Украины одержала победу во всех программах в суперфинале Мировой Лиги по шахматам, который проходил на сайте Chess.com. Поединок стал наиболее крупным в истории. В нем могли участвовать все желающие – от любителей до гроссмейстеров. Участие в нем приняли более тысячи человек с каждой стороны, включая шахматистов из России, которых в финале обыграли украинцы.