В России стал недоступен один из самых популярных шахматных сайтов chess.com из-за блокировки Роскомнадзором доступа к двум его страницам с информацией о войне в Украине.

Доступ заблокирован к двум страницам сайта по требованию Генпрокуратуры от 23 апреля. Так как сайт использует сетевой протокол https, блокировка одной из страниц приводит к недоступности всего сайта на территории РФ.

Организация "Роскомсвобода" обращает внимание, что ранее российский (бывший украинский) гроссмейстер Сергей Карякин в своем Телеграм-канале призвал заблокировать этот ресурс.

Chess.com - сайт для игры в шахматы онлайн, форум, шахматная социальная сеть, а также одноимённая компания, владеющая данным сайтом. По данным Alexa.com, является самым популярным шахматным сайтом в мире.

Ранее мы писали, что в России заблокировали популярные шрифты Times New Roman, Arial, Tahoma и Helvetica. Американская компания Monotype, которая является владельцем прав на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, перекрыла для пользователей с российскими IP-адресами доступ к своей библиотеке на сайте.

Тем временем в Украине уже 60-й день продолжается война.

"Страна" следит за происходящим 24 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 59-й день войны. В военном руководстве считают, что Россия уже заканчивает перегруппировку войск, после которой начнется масштабное наступление.

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Новости о событиях вчерашнего дня - в нашем онлайне за 23 апреля.

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