В России заблокировали популярные шрифты Times New Roman, Arial, Tahoma и Helvetica.

Об этом сообщает российское издание "Ведомости".

Американская компания Monotype, которая является владельцем прав на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, перекрыла для пользователей с российскими IP-адресами доступ к своей библиотеке на сайте.

При попытке попытке открыть страницу с каталогом шрифтов российский пользователь видит сообщение о запрете доступа. Однако, при переходе на страницу со включенным VPN, каталог становится доступен.

Правда, с VPN в России тоже проблемы. В России заблокируют шесть VPN-сервисов, чтобы исключить обход запретов.

Ранее YouTube заблокировал премиум-аккаунты для жителей "ДНР" и "ЛНР".

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.