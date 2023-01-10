Вопреки слухам, Россия не предупреждала Китай о вторжении в Украину во время Олимпиады в Пекине.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.

Издание сообщает, что замглавы МИД Китая понизили в должности из-за того, что он не смог спрогнозировать российское вторжение в Украину.

По информации издания, Путин не предупреждал Си Цзиньпина о нападении на Украину, но говорил, что Россия будет готова ответить в случае атаки украинской армии на российские территории. Теперь в правительстве Китая говорят о недоверии лично Путину.

По данным FT, Китай допускает, что Россия выйдет из войны с Украиной экономически и политически ослабленной "второстепенной державой".

В феврале прошлого года американская пресса связывала даты вторжения в Украину с проведением Олимпиады. В частности указывалось, что дата вторжения будет после Пекинской олимпиады, чтобы "осчастливить китайского лидера".

Как писала "Страна", автор формулы Штайнмайера попросил Си Цзиньпина уговорить Путина закончить войну в Украине.

Ранее лидеры США и Китая встретились на Бали. По итогам встречи Байден и Си Цзиньпин выступили против угроз применения ядерного оружия в Украине. Си Цзиньпин призвал к мирным переговорам.