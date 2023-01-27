Министр молодежи и спорта Украины и президент Национального Олимпийского комитета Вадим Гутцайт отреагировал на вчерашнее решение МОК допустить россиян и белорусов на соревнования под нейтральным флагом.

На своей странице в Facebook Гутцайт сообщил, что Украина может отказаться от участия в Олимпиаде-2024, если российских и белорусских спортсменов допустят к соревнованиям.

"Наша позиция неизменна: пока в Украине продолжается война, российских и белорусских спортсменов не должно быть на международных соревнованиях", – говорится в сообщении министра.

Напомним, в Международном олимпийском комитете считают, что "правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в каких-либо соревнованиях, а какие нет" и что не стоит "лишать права участвовать в соревнованиях только через паспорт".

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал не допускать Россию к Олимпийским играм даже под нейтральным флагом.

Между тем, Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) поддерживает идею включения российских и белорусских спортсменов в летние Олимпийские игры 2024 года в Париже, если они не будут выступать под флагами своих стран или в их цветах.