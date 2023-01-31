Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что вопрос с допуском спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнованиях не подлежит обсуждению.

Об этом говорится в Твиттер МОК.

"Санкции против российского и белорусского государств и их правительств не подлежат обсуждению. Они были единогласно подтверждены на недавнем Олимпийском саммите 9 декабря 2022 года", — сказано в посте.

Эти санкции подразумевают, что никакие флаги, гимны, цвета или какие-либо другие опознавательные знаки двух стран нельзя демонстрировать ни на одном спортивном мероприятии.

В МОК также заявили, что:

никакие международные соревнования не будут организовываться или поддерживаться МОК в РФ или в Беларуси;

ни один российский государственный чиновник не должен быть приглашен или аккредитован на любое международное спортивное мероприятие.

Так в МОК ответили на слова президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, который 31 января заявил, что россияне должны участвовать в Олимпиаде на тех же условиях, что и спортсмены других стран (в последних трех Олимпиадах российские спортсмены выступали в нейтральном статусе после допингового скандала).

"Дополнительные условия и критерии нами не приветствуются, в особенности те, которые включают некую политическую составляющую, абсолютно неприемлемую для олимпийского движения", — отметил глава ОКР.

Ранее МОК заявил, что россиянам и белорусам может быть предоставлена возможность участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

На это болезненно отреагировала Банковая. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал Международный олимпийский комитет пропагандистом войны и обвинил его в том, что он подкуплен россиянами.