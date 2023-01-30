Международный олимпийский комитет назвал "клеветническими" заявления представителей властей Украины, обвинивших его в пропаганде войны за предложение допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в 2024 году в Париже.

Об этом говорится в заявлении МОК, опубликованном Reuters.

"МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какого-либо конструктивного обсуждения". - утверждает МОК.

Ранее МОК заявил, что россиянам и белорусам может быть предоставлена возможность участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

После этого советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал Международный Олимпийский комитет "пропагандистом войны".

"МОК с удовольствием наблюдает за уничтожением РФ Украины, а затем предлагает России платформу для пропаганды геноцида и поощрения их дальнейших убийств. Очевидно, что российские деньги, которые покупают олимпийское лицемерие, не имеют запаха украинской крови. Верно, мистер Бах?", - написал Подоляк.

Резко осудил заявление МОК по российским спортсменом и Владимир Зеленский, который даже написал письмо Макрону, у которого в Париже стартуют Игры 2024 года.

"В первой половине XX века в Европе было допущено слишком много ошибок, которые привели к страшным трагедиям. Была и значительная олимпийская ошибка", - сказал Зеленский скорее всего намекая на Олимпиаду в Берлине 1936 года (уже нацистской Германии - Ред.), сказал Зеленский в видеообращении к украинцам 29 января.