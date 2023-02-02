Организаторы летних Олимпийских игр-2024 заявили, что будут следовать ранее объявленному Международным олимпийским комитетом плану разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Играх.

В электронном письме CNN представитель организаторов Игр подтвердил, что система олимпийской квалификации определяется не их организацией, а МОК, Международным паралимпийским комитетом и международными федерациями.

Ранее МОК заявил, что россиянам и белорусам может быть предоставлена возможность участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

На это болезненно отреагировала Банковая. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал Международный олимпийский комитет пропагандистом войны и обвинил его в том, что он подкуплен россиянами.

31 января МОК заявил, что вопрос с допуском спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнованиях не подлежит обсуждению.