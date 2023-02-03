США не возражают против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 и 2026 годов, если они не представляют свою страну.

Об этом сообщила в Twitter корреспондент CNN Наташа Бертран.

"Пресс-секретарь Белого дома заявил, что Соединенные Штаты не возражают против того, чтобы отдельные спортсмены из России или Беларуси соревновались и проходили квалификацию на летние Олимпийские игры 2024 года и зимние Олимпийские игры 2026 года, если "совершенно ясно", что они не представляют свои страны", - написала журналистка.

Напомним, Международный олимпийский комитет разрешил представителям России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом при условии, что они не будут уличены в активной поддержке войны в Украине.

При этом организаторы летних Олимпийских игр-2024 заявили, что будут следовать ранее объявленному Международным олимпийским комитетом плану разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Играх.

Ранее мы писали, что в Китае поддержали инициативу МОК о допуске российских и белорусских спортсменов к международным турнирам.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский обвинил в лицемерии главу МОК за допуск российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024.

А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал Международный олимпийский комитет пропагандистом войны.