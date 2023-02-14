В результате серии землетрясений в Турции погибли 35 418 человек. В больницах сейчас проходят лечение 13 208 граждан страны. Около 250 тысяч государственных служащих принимают участие в работах в зоне землетрясения.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Gazete Duvar.

По словам президента Турции, работы продолжатся, пока спасатели не вытащат из разрушенных зданий последнего человека.

"Мы восстановим каждый дом и каждое рабочее место, разрушенное или ставшее непригодными в результате землетрясения, и передадим их законным владельцам", — пообещал он.

Напомним, сегодня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что спасатели, работающие в пострадавшей от землетрясения зоне в Турции, извлекли из-под завалов живыми более 8 тысяч человек, значительную часть пострадавших уже выписали из больниц.

При этом в результате мощных землетрясений в Турции погибли 5 украинцев, в том числе семья из Запорожья.

Также мы писали, что в результате землетрясения в Турции произошел сдвиг литосферных плит на несколько метров. Турция фактически "отошла" от Сирии. По оценкам ученых, общая величина разлома составила около 190 км в длину и 25 км в ширину.