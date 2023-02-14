В Турции в результате мощных землетрясений погибли 5 украинцев, в том числе, семья из Запорожья.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко на своей странице в Facebook.

"В результате землетрясения погибли 5 граждан Украины, в том числе семья из Запорожья. Посольство принимает меры по подготовке репатриации тел погибших", - сообщил спикер.

Пропавшими без вести считаются еще семь украинцев. Всего разыскали 136 человек из Украины, из них 37 - эвакуировали.

Напомним, сегодня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что спасатели, работающие в пострадавшей от землетрясения зоне в Турции, извлекли из-под завалов живыми более 8 тысяч человек, значительную часть пострадавших уже выписали из больниц.

Число погибших в Турции и Сирии в результате землетрясений, произошедших на прошлой неделе, превысило 36 тысяч человек. Так, в Турции зарегистрировали 31 643 погибших, а в Сирии - более 4,5 тыс.

При этом, сбор данных в Сирии затруднен, поэтому общее число наверняка еще более значительно.

Также мы писали, что украинку и ее маленького сына вытащили спасатели из-под завалов здания в турецком городе Искендеруне, пострадавшем от землетрясения.