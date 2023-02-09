Голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции и Сирии, написал, что весь ближневосточный регион начал изменяться.

"Сильные землетрясения в Центральной Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась до Палестины. Ясно, что регион меняется", - написал сейсмолог в Twitter.

Ранее научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков заявил, что в Крыму может произойти землетрясение турецкого масштаба.

Напомним, что по последним данным число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 7 800 человек.

6 февраля в Турции и Сирии с интервалом в девять часов произошли два мощных толчка. Эпицентр первого, с магнитудой 7,8, находился в районе Шехиткамиль в Газиантепе (Турция). Эпицентр второго, с магнитудой 7,5, — в районе Экинёзю в Кахраманмараше (Турция).

После этого были зарегистрированы сотни повторных толчков (афтершоков), магнитуда самого сильного из которых достигала 6,7. Землетрясение признано самым мощным в Турции после 1939 года.