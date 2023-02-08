Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что в Турции после землетрясения ищут 24 пропавших украинцев.

Об этом Боднар рассказал в эфире телемарафона.

Увеличилось число заявок на поиски пропавших украинцев. Сейчас известно, что уже точно найдено 38 наших граждан. Еще 24 заявки обрабатываются, то есть их все еще ищут.

Сегодня утром, продолжил Боднар, была информация, что под завалами обнаружили украинку. Дипломаты связались со спасателями, которые уже выехали на место, чтобы начать поиск.

Дипломат отметил, что не исключено поступление новой информации о жертвах, поскольку постоянно растет число погибших.

Также посол рассказал о состоянии двух украинцев, которых спасли в Турции во время землетрясения. По его словам, ребенок сейчас находится на попечении родственников, а мать - в больнице.

Ранее мы писали, что число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 7 800 человек.

Также сообщалось, что в Турции под завалами после землетрясения погиб известный футболист Ахмет Эюп Тюркаслан. Он защищал ворота турецкого клуба "Ени Малатьяспор".

Как сообщали СМИ, 6 февраля в Турции произошло два мощных землетрясения магнитудой 7,4 и 7,7 баллов. В ближайшие как минимум три месяца в стране будет действовать режим ЧП.