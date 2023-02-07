В Турции под завалами рухнувших из-за землетрясения зданий погиб известный на родине местный футболист Ахмет Эюп Тюркаслан. Он защищал ворота турецкого клуба "Ени Малатьяспор".

Об этом сообщается в Twitter команды.

Жена 28-летнего спортсмена, также пострадавшая при землетрясении, выжила.

Как сообщали СМИ, 6 февраля в Турции произошло два мощных землетрясения магнитудой 7,4 и 7,7 баллов. По последним данным, погибли более 4 500 человек, и это количество постоянно растет. В ближайшие как минимум три месяца в стране будет действовать режим ЧП.

Также сообщалось, что в результате землетрясения в Турции могли погибнуть двое украинцев, еще с 19 нашими согражданами пока нет связи. Украина направит в Турцию поисково-спасательный отряд ГСЧС из 87 человек для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.

Научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков заявляет, что в Крыму может тоже произойти землетрясение турецкого масштаба.

"Крым входит в Альпийско-Гималайский пояс – в ту же структуру, что и Турция, поэтому повторение подобного землетрясения на полуострове принципиально возможно", – заявил ученый.