Двое граждан Украины, вероятно, погибли в результате землетрясения в Турции, с 19 украинцами пока нет связи.

Об этом сообщил спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко на своей странице в Фейсбуке.

"Как сообщила турецкая сторона, в результате землетрясения, вероятно, погибли два гражданина Украины. Посольство в настоящее время проверяет эту информацию и принимает меры по установлению лиц погибших. Известно также о 4 пострадавших украинцах. Они получили легкие телесные повреждения, угроз их жизни нет, в госпитализации они не нуждаются. Пострадавшие снабжены временным жильем и продуктами питания", - написал Николенко.

В общей сложности дипломаты уже разыскали 38 граждан, взаимодействуют с турецкими спасательными службами для поиска других 19 украинцев, которые не выходят на связь.

Кроме того, МИД готовится отправить украинских консулов в город Газиантеп. Дипломаты посольства смогут прибыть в зону стихийного бедствия, как только разрешит ситуация на фоне объявленного режима чрезвычайного положения в Турции.

Накануне сообщалось, что в зоне стихийного бедствия после землетрясения в Турции не выходят на связь 27 украинцев. Шестерых украинцев, которые не выходили на связь после землетрясения, удалось разыскать, их состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет, у части разрушено жилье.

Напомним, в результате землетрясений в Турции и Сирии погибли 4 300 человек.

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил недельный траур после того, как число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 2 500 человек. Режим ЧП будет действовать три месяца, пострадавших от землетрясения разместят в отелях Анталии.

Мы также сообщали, что Украина направит в Турцию поисково-спасательный отряд ГСЧС из 87 человек для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.