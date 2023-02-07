Общее число погибших в землетрясениях на территориях Турции и Сирии составляет около 4 300 человек.

Об этом пишет газета Washington Post.

Турецкие власти с утра сообщили, что в их стране 2 921 жертва трагедии. Сирийское министерство здравоохранения говорит о 1 300 погибших.

Цифры не окончательные и будут, видимо, возрастать.

На видео - спасение ребенка из-под завалов дома в турецкой Малатье.

Напомним, утром 6 февраля на юге Турции и на севере Сирии произошло сильное землетрясение. Реджеп Эрдоган заявил, что оно стало самым мощным в стране с 1939 года.

Как сообщалось, в Турции из-за землетрясения обрушилась крепость, входящая в список ЮНЕСКО. В приграничных городах обрушились десятки построек.

После чего днем в центре Турции зафиксировали новое землетрясение. В прямом эфире обрушилось здание.

Вечером в Турции произошло еще одно землетрясение. Толчки регистрировали и на Тайване.

Вчера сообщалось, что МИД получил 24 обращения об отсутствии связи с украинцами, проживающими в зоне землетрясений в Турции.