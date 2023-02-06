Министерство иностранных дел Украины (МИД) получило 24 обращения об отсутствии связи с гражданами Украины, которые проживают в зоне землетрясений в Турции, которые произошли сегодня, 6 февраля.

Об этом сообщил спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко на своей странице в Фейсбуке.

"Сейчас есть 24 обращения об отсутствии связи с гражданами Украины, проживающими в зоне стихийного бедствия. Вся информация оперативно передана турецкой стороне. Места нахождения наших граждан выясняются", - написал он.

В посольстве создан оперативный штаб, также привлечены возможности генерального консульства в Стамбуле и консульства в Анталии.

Для украинцев в Турции действует "горячая линия" МИДа: +380 44 238 15 88.

По данным Николенко, информация о наличии украинцев среди жертв землетрясения пока не поступала.

Напомним, в результате землетрясения, произошедшего в Турции утром 6 февраля, погибли 912 человек, 5385 - ранены. Разрушены 2818 зданий. Реджеп Эрдоган заявил, что землетрясение стало самым мощным в стране с 1939 года.

Мы также сообщали, что в Турции из-за землетрясения обрушилась крепость, входящая в список ЮНЕСКО. В приграничных городах обрушились десятки построек.

Также сообщалось, что днем в центре Турции зафиксировали новое землетрясение. В прямом эфире обрушилось здание.

Мы публиковали рассказы украинцев, которые пережили землетрясение в Турции.