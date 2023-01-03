В Закарпатской области сегодня днем зафиксировали землетрясение магнитудой 3,8 бала по шкале Рихтера. Эпицентр располагался на глубине 6 км в районе города Иршава.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

"Колебания сходны с сотрясением, образованным тяжело нагруженным автомобилем. Дрожь окон, дверей, посуды. Скрип полов и стен. Начинается дрожь мебели. Висячие предметы легко расшатываются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это самое мощное землетрясение как минимум за последние три года.

Напомним, что в прошлом месяце на Закарпатье из-за непогоды затопило несколько районов.

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