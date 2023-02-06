"Страна" собрала рассказы украинцев, которые пережили самое мощное за последние 84 года землетрясение в Турции, где погибли около тысячи человек и разрушено свыше 2 тысяч зданий.

Киевлянка Марина Остапенко, провинция Хатай

"Это была самая страшная и длинная ночь в моей жизни. Я живу в провинции Хатай, на самой границе с Сирией. Внезапно все затряслось, мы проснулись и побежали как были на улицу - в трусах и босые. Дома складывались, как карточные домики. Мест в больницах уже нет, спасатели во многие места даже не приезжают. Мы сейчас на улице, нам дали какую-то одежду и еду. Боимся повторных толчков. Очень боюсь за детей. Сейчас еще как назло очень холодно, ветер, снег, люди мерзнут на улице. Страшно подумать за тех, кто в эпицентре, под обломками, столько погибших и раненых".

Одесситка Валентина Кюден, Газиантеп

"Мы спали, когда вдруг кровать начала сильно ходить - чувствуешь себя, будто во время шторма в лодке. Двери открывались и закрывались, со шкафов все попадало. В Украине война, люди каждую секунду готовы, что может произойти что-то ужасное. А тут в мирное время, когда все мирно спали, такой ужас, больше тысячи людей погибло. Самое страшное, что после каждого толчка ты выбегаешь на улицу, но рано или поздно нужно возвращаться и гарантии, что не будет новых толчков, никто на даст. Еще говорят, что скоро будет новое мощное землетрясение в Стамбуле, у нас там много родных".

Львовянка Анна Назим, Мерсин

"Проснулась от того, что кровать просто шла ходуном, хлопали двери. Мы выбежали на улицу в пижамах, даже документы не схватили. Было очень страшно. Сейчас вернулись домой, но собрали рюкзаки, если снова будет трясти. Пару лет назад в Стамбуле я уже пережила землетрясение, тоже очень страшно было. И вот опять. Тут в народе пустили слух, что, мол, это американцы "вызвали" землетрясение с помощью современных технологий, чтобы не дать переизбраться Эрдогану, у нас грядут очень напряженные президентские выборы в мае (а из-за последствий землетрясения экономика, которая и так в тяжёлом состоянии, еще больше может пострадать). Слухи подпитывает тот факт, что буквально недавно в Турции приостановили работу несколько западных посольств, объясняли это возросшей террористической угрозой. А еще за три дня до трагедии один ученый из Нидерландов предсказал это землетрясение и даже угадал магнитуду. Но в то же время Запад сейчас сильно помогает Турции с последствиями землетрясения".

Киевлянка Ирина Юсуф, Урфа

"Я упала с кровати, когда все началось. Забились в угол, быстро соорудили укрытие из колыбельной и стола. Мысленно уже прощались с жизнью, жалко было только детей. Мы на шестом этаже живем, сразу боялись выходить. Но выбежали - без тапочек, в пижамах. Возвращаться домой боимся, уже были повторные толчки. Будем ночевать на улице, уже взяли теплую одежду, одеяла и спальные мешки".