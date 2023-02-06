На юге Турции и на севере Сирии произошло мощное землетрясение. По меньшей мере 207 человек погибли и сотни получили ранения.

Об этом сообщает Associated Press со ссылками на источники из числа местных официальных лиц.

Землетрясение произошло утром в понедельник, 6 февраля. Его магнитуда составила 7,8 баллов по шкале Рихтера. После них были толчки до 6,6 баллов.

В приграничных городах обрушились десятки построек. По данным издания, спасатели и жители искали уцелевших под обломками разрушенных зданий.

На сирийской стороне границы землетрясение разгромило регионы, в которых проживает примерно 4 миллиона человек, переселенных из других частей Сирии из-за длительной гражданской войны в стране.

В одной из провинций - Малатья - обрушилось 130 зданий. В провинции Османие рухнуло 34 дома, в Шанлыурфе - 16 домов.

На одном из видео - обрушение многоэтажки в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции.

Также появилось видео из турецкого города Кахраманмараш, где после землетрясения разрушены или пострадали почти все здания, по данным СМИ.

Также начали появляться ролики из Сирии, где много разрушений.

Кроме того, СМИ пишут, что в турецкой провинции Хатай из-за землетрясения взорвался газопровод. Видео публикуют паблики.

Ранее мы писали, что на Закарпатье произошло самое сильное за последние три года землетрясение.

Также сообщалось, что в ноябре 2022 года на западе Турции произошло мощное землетрясение. Пострадали 46 человек.