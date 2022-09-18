У берегов Тайваня произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла. Видео
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Тайваня. На японском острове Миякодзима объявили угрозу цунами.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на метеорологов.
По информации Геологической службы США, землетрясение произошло в 85 км к востоку от Тайваня, очаг залегал на глубине 10 км. Высота волн может составить около метра.
О пострадавших и причиненном ущербе не сообщается. Накануне геологическая служба США зафиксировала у берегов Тайваня землетрясение магнитудой 6,6. Угрозы цунами не было.
Wow. Another big earthquake in Taiwan. This one was a 6.8 with the epicenter in Taitung County. Even stronger than the 6.4 on Saturday. This video is from Taipei, more than 200 miles from Taitung. pic.twitter.com/5OTLRT55WX— Will Ripley (@willripleyCNN) September 18, 2022
#Taiwan earthquake pic.twitter.com/t5tCcCqpub— Azim (@Azim_Afgani) September 18, 2022
Taiwan earthquake pic.twitter.com/78FPsRGGnB— TIANREN (@COSMOSTianRen) September 18, 2022
Ранее мы писали, как во время собрания в парламенте (ландтаге) Лихтенштейна произошло землетрясение. В это время депутаты как раз обсуждали, нужно ли небольшой европейской стране страхование от землетрясений. На видео можно заметить, как в течение нескольких секунд собравшиеся в здании почувствовали два толчка. После первого депутат Беттина Петцольд-Мер, выступавшая в тот момент, лишь улыбнулась. Второй - более сильный - подземный толчок вынудил главу парламента Альберта Фрика временно остановить заседание и эвакуировать людей из зала заседания.
Также "Страна" рассказывала, что в начале года у японского острова Кюсю произошло сильное землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 40 километров под водой. Толчки силой до пяти баллов ощущались в префектурах Оита, Миядзаки, Коти, Кумамото, а в Осаке ощущалась продолжительная качка.