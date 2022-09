Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Тайваня. На японском острове Миякодзима объявили угрозу цунами.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на метеорологов.

По информации Геологической службы США, землетрясение произошло в 85 км к востоку от Тайваня, очаг залегал на глубине 10 км. Высота волн может составить около метра.

О пострадавших и причиненном ущербе не сообщается. Накануне геологическая служба США зафиксировала у берегов Тайваня землетрясение магнитудой 6,6. Угрозы цунами не было.

Wow. Another big earthquake in Taiwan. This one was a 6.8 with the epicenter in Taitung County. Even stronger than the 6.4 on Saturday. This video is from Taipei, more than 200 miles from Taitung. pic.twitter.com/5OTLRT55WX