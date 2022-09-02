Во время собрания в парламенте (ландтаге) Лихтенштейна произошло землетрясение. В это время депутаты как раз обсуждали, нужно ли небольшой европейской стране страхование от землетрясений.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Euronews.

На видео можно заметить, как в течение нескольких секунд собравшиеся в здании почувствовали два толчка. После первого депутат Беттина Петцольд-Мер, выступавшая в тот момент, лишь улыбнулась.

Второй - более сильный - подземный толчок вынудил главу парламента Альберта Фрика временно остановить заседание и эвакуировать людей из зала заседания.

Магнитуда толчков составила 2,4 и 3,9. Кроме того, землетрясение ощущалось в некоторых частях Австрии и Швейцарии, а также в южных регионах Германии - Баварии и Баден-Вюртемберге.

Ранее мы писали, что в середине лета в Чили выловили пятиметровую рыбу, которая считается предвестницей катастроф. Она пафосно называется Сельдяным королем. Этот гигант живет глубоко под водой и может достигать длины до 11 метров. Он появляется на поверхности из-за движения тектонических плит, штормов или болезни. Поэтому японцы считают его предзнаменованием надвигающейся катастрофы - цунами или землетрясения.

Также "Страна" рассказывала, что в начале года у японского острова Кюсю произошло сильное землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 40 километров под водой.