В Чили выловили пятиметровую рыбу, которая считается предвестницей катастроф. Она пафосно называется Сельдяной король.

Об этом пишет The Mirror.

Этот гигант живет глубоко под водой и может достигать длины до 11 метров. Он появляется на поверхности из-за движения тектонических плит, штормов или болезни. Поэтому считался японцами предзнаменованием надвигающейся катастрофы - цунами или землятресения.

Обитает рыба в Средиземноморской Атлантике от Калифорнии до Чили.

Рыбака, который словит это чудовище, по традиции считают проклятым.

Ранее мы публиковали фото, как в Одессе выловили окуня-гермафродита. В расставленные на бычка сети попался Каменный окунь - рыба-гермафродит, которая по очереди выполняет функции самца и самки. Такие редкие виды рыб позволяют ученым глубже оценить состояние Черноморской ихтиофауны.

А в Тихом Океане выловили акулу, которая очень похожа на ксеноморфа из Чужого. Ее челюсти способны буквально "выдвигаться" вперед. Первую подобную акулу нашли еще в 1986 году, однако с тех пор из моря доставали лишь несколько рыбин. Днем они живут на глубине 300-400 метров, а ночью поднимаются на глубину 150 метров.