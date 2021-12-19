В Днепре местный житель поймал огромного "сома-людоеда" весом 50 кг.

Об этом любитель подводной охоты Александр Громадский сообщает на своей странице в Facebook.

По словам рыбака, он слышал жуткие истории о сомах-людоедах, обитающих в глубине Днепра, которые могли проглотить целиком птиц, домашних животных и заставляли седеть водолазов, поэтому решил устроить охоту на подводное чудовище.

"Долго нагоняли ужас страшные истории про сомов-людоедов, которые обитают в глубине Днепра. Огромные рыбы глотают целиком водоплавающих птиц, домашних животных и при встрече заставляют в буквальном смысле поседеть водолазов, которые вынужденно проводят разные подводные работы. Даже сетевики жалуются на то, что у них кто-то очень большой систематически ворует рыбу прямо из сетей", - заявил Громадский на своей странице в Facebook.

По словам рыбака, встретить "сома-людоеда" удалось на углублении, которое начиналось как раз за кромкой купальной зоны. Сом будто занял это место в ожидании очередных зевак, которые могли бы стать его добычей.

Громадский выстрелил в сома гарпуном, соединенным веревкой с ружьем для подводной охоты. Огромная рыба тащила рыбака на глубину, а тот пытался удержать ее за верёвку.

Сом атаковал охотника за ногу и попытался откусить стеклопластиковую ласту. Она лопнула под давлением челюстей рыбины, поэтому закончить эту схватку и отбуксировать сома на берег Громадскому удалось с большим трудом.

После опубликованных в Facebook фотографий пойманного "сома-людоеда", в соцсети возникла дискуссия. Друзья подводного охотника его похвалили, поздравив с хорошим уловом, однако с их позицией согласились не все пользователи. Некоторые обвинили охотника в "позерстве" и в желании "охотиться и убивать".

В Днепре поймали гигантского сома весом 50 кг. Источник: Facebook/Александр Громадский

Ранее "Страна" сообщала, что в Одесской области крупная рыбина утащила рыбака на дно лимана. Тело рыбака водолазы нашли на на расстоянии 15 метров от берега и глубине 5 метров.

Также мы писали, что возле Австралии на лодку рыбаков упал огромнейший горбатый кит. В результате один из них попал в больницу со сломанной шеей и черепно-мозговой травмой.