Число погибших в результате землетрясений в Турции и соседней Сирии превысило 2 500 человек. Более 1500 человек погибли в Турции, более 1000 - в Сирии.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на местных чиновников и медиков.

Кроме того, число раненых превысило 10 тысяч. Разрушены тысячи домов, пострадали десятки городов. Ведутся спасательные работы.



Глава Национального центра землетрясений в Сирии назвал землетрясение магнитудой в 7,8 "крупнейшим землетрясением, зафиксированным в истории центра", пишет издание.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране неделю траура из-за многочисленных жертв землетрясения.

Напомним, сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербитс еще 3 февраля предсказал сегодняшнее землетрясение. Он предупреждает, что повторные подземные толчки будут продолжаться в центральной Турции и близлежащих регионах еще какое-то время.

После первого землетрясения в центре Турции зафиксировали новые подземные толчки, а в прямом эфире обрушилось здание.

Ранее мы писали, что из-за землетрясения обрушилась крепость, входящая в список ЮНЕСКО.

Также "Страна" публиковала видео падающих домов в Турции во время землетрясения.