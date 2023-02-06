Количество погибших в результате мощного землетрясения в Турции возросло до 1121 человека. При этом более 7 500 человек получили ранения.

Об этом заявил генеральный директор AFAD по снижению риска землетрясений Орхан Татар, сообщает Gazete Duvar.

"На сегодняшний день мы потеряли 1121 гражданина, число раненых составляет 7 634 человека, у нас есть 2 834 разрушенных зданий", - заявил он.

В соцсетях публикуют кадры разрушенных городов, обрушение дома в прямом эфире, спасение людей из под завалов.

Ранее сообщалось, что сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербитс еще 3 февраля предсказал сегодняшнее землетрясение. Он предупреждает, что повторные подземные толчки будут продолжаться в центральной Турции и близлежащих регионах еще какое-то время.

После первого землетрясения в центре Турции зафиксировали новое землетрясение, а в прямом эфире обрушилось здание.

Также "Страна" писала, что из-за землетрясения обрушилась крепость, входящая в список ЮНЕСКО.

Украинцы, которые пережили землетрясение в Турции, говорят, что в стране пустили слух, что "землетрясение вызвали специально, чтоб не дать Эрдогану переизбраться".