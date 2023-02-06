В турецком городе Кахраманмараш в юго-восточной части страны произошло новое землетрясение силой 5,3 балла.

Об этом сообщает ресурс AllQuakes Earthquake Monitor.

Также Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщает о землетрясении магнитудой 5,1 балла в Тайване.

Как сообщала "Страна", число погибших в результате землетрясений в Турции и соседней Сирии превысило 2 500 человек. Более 1500 человек погибли в Турции, более 1000 - в Сирии. Число раненых превысило 10 тысяч. Разрушены тысячи домов, пострадали десятки городов. Ведутся спасательные работы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране неделю траура из-за многочисленных жертв землетрясения.

Между тем в Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,4 баллов. Подземные толчки магнитудой 2-3 балла ощущались в Шымкенте, 2 балла - в Таразе. Эпицентр землетрясения расположен на юге Казахстана между Шымкентом и Туркестаном.