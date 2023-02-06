На юге Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5,4 баллов. Об этом сообщает сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ".

Подземные толчки магнитудой 2-3 балла ощущались в Шымкенте, 2 балла - в Таразе. Эпицентр землетрясения расположен на юге Казахстана между Шымкентом и Туркестаном.

"6 февраля в 19 час 02 мин 40 сек по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 628 км на запад от г. Алматы на территории Казахстана. Магнитуда MPV 5.4", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Турции произошло самое мощное за последние 84 года землетрясение. "Страна" публиковала видео падающих домов, одно из которых попало в прямой эфир.

Число погибших превысило 1100 человек.

При этом сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербитс еще 3 февраля предсказал сегодняшнее землетрясение. Он предупреждает, что повторные подземные толчки будут продолжаться в центральной Турции и близлежащих регионах еще какое-то время.

Также "Страна" писала, что из-за землетрясения обрушилась крепость, входящая в список ЮНЕСКО.

Украинцы, которые пережили землетрясение в Турции, говорят, что в стране пустили слух, что "землетрясение вызвали специально, чтоб не дать Эрдогану переизбраться".