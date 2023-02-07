Украина направит в Турцию поисково-спасательный отряд ГСЧС из 87 человек для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.

Об этом говорится в распоряжении правительства №102 от 7 февраля.



"Министерству внутренних дел и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям направить в Турецкую Республику самолетами Ан-32 и Ан-26 и автомобильным транспортом сведенный поисково-спасательный отряд ГосЧС общей численностью 87 человек, в том числе 10 человек - членов экипажей самолетов, для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения", - говорится в сообщении.

В связи с этим Министерству иностранных дел поручено обеспечить получение соответствующих разрешений на пролет самолетами ГСЧС к месту назначения и обратно.

Также Министерству экономики вместе с Министерством финансов, Министерством внутренних дел и ГСЧС поручено проработать вопрос возмещения расходов, связанных с предоставлением Турции помощи в ликвидации последствий землетрясения.

В результате землетрясений в Турции и Сирии погибли 4 300 человек.

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил недельный траур после того, как число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 2 500 человек. Режим ЧП будет действовать три месяца, пострадавших от землетрясения разместят в отелях Анталии.