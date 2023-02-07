Турция планирует размещать пострадавших от землетрясения людей в отелях в Анталии, заявил президент Турции Эрдоган.

Об этом сообщает Reuters.

Также Эрдоган объявил зоной бедствия 10 провинций, пострадавших от разрушительных землетрясений на юге Турции, введя чрезвычайное положение там на три месяца.

По его данным, число погибших в Турции возросло до 3549 человек.

Спасательные работы в Турции затруднены плохой погодой. Метеорологи прогнозируют продолжение сильных снегопадов, ливней, а также сильного ветра при температуре около нуля градусов.

По данным ВОЗ, в результате землетрясения в Турции и Сирии пострадали до 23 млн человек. После землетрясения, произошедшего ранним утром 6 февраля, зафиксированы 258 афтершоков (повторных толчков), сообщил представитель ВОЗ.

При этом 27 украинцев в зоне стихийного бедствия не выходят на связь.

Как сообщалось, в Турции из-за землетрясения обрушилась крепость, входящая в список ЮНЕСКО. В приграничных городах обрушились десятки построек. Вчера днем в центре Турции зафиксировали новое землетрясение. В прямом эфире обрушилось здание.