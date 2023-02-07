В результате мощного землетрясения в Турции и Сирии пострадали до 23 млн человек, в том числе 5 млн особенно уязвимых людей.

Об этом завила на пресс-конференции в Женеве представительница ВОЗ Адельхайд Маршанг, пишет "Немецкая волна".

По данным МВД Турции, в этой стране число жертв катастрофы возросло до 3419 человек, ранены более 20 тысяч.

В Сирии, по официальной информации, погибли не менее 1602 человек, ранены около 2000.

Спасательные работы в Турции затруднены плохой погодой. Метеорологи прогнозируют продолжение сильных снегопадов, ливней, а также сильного ветра при температуре около нуля градусов.

После землетрясения, произошедшего ранним утром 6 февраля, зафиксированы 258 афтершоков (повторных толчков), сообщил представитель ВОЗ.

Напомним, Реджеп Эрдоган заявил, что землетрясение стало самым мощным в стране с 1939 года.

Как сообщалось, в Турции из-за землетрясения обрушилась крепость, входящая в список ЮНЕСКО. В приграничных городах обрушились десятки построек.

Вчера днем в центре Турции зафиксировали новое землетрясение. В прямом эфире обрушилось здание.

Вечером в Турции произошло еще одно землетрясение. Толчки регистрировали и на Тайване.

Также сообщалось, что МИД получил 27 обращений об отсутствии связи с украинцами, проживающими в зоне землетрясений в Турции.