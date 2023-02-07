В зоне стихийного бедствия после землетрясения в Турции не выходят на связь 27 украинцев. Шестерых украинцев, которые не выходили на связь после землетрясения, удалось разыскать, их состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет, у части разрушено жилье.

Об этом сообщают в МИД.

Информации об украинцах в числе жертв землетрясения не поступало.

По данным управления по ЧС Турции в результате землетрясения погиб 3381 человек, 20426 - травмированы.

Информацию об украинцах в Турции можно передать по телефону посольства: +90 539 550 98 98. или на горячую линию МИД Украины: +380 44 238 15 88.

Ранее МИД получил 24 обращения об отсутствии связи с украинцами, проживающими в зоне землетрясений в Турции.

Как писала "Страна", в результате землетрясений в Турции и Сирии погибли 4 300 человек. Подземные толчки, эпицентром которых стали Турция и Сирия, были зафиксированы по всему европейскому континенту. В частности, толчки наблюдались в соседних с Украиной Польше и Румынии. Они были довольно слабые - магнитудой 3,6-4,6 балла.

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил недельный траур.

Мы писали, что сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербитс еще 3 февраля предсказал мощное землетрясение, которое случилось в Турции. Он предупреждает, что повторные подземные толчки будут продолжаться в центральной Турции и близлежащих регионах еще какое-то время.