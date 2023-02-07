В результате землетрясения в Турции произошел сдвиг литосферных плит на несколько метров. Турция фактически "отошла" от Сирии.

Об этом сообщил президент Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони в интервью газете Corriere della Sera.

Общая величина разлома составила порядка 190 км в длину и 25 км в ширину.

"Произошло горизонтальное скольжение Анатолийской плиты на юго-запад по отношению к плите Арабика. Это породило тип разлома, который сейсмологи называют "неглубоким поперечным потоком" с гипоцентром, то есть глубоким местом, где он выходит на глубину от 15 до 20 километров. Иными словами, Турция в оценках фактически отошла на пять-шесть метров от Сирии", - говорит ученый.

Он предупреждает, что землетрясения в регионе могут продолжаться еще месяцами или даже годами.

"Придя к проявлению своего рода затяжной "сейсмической эпидемии", как ее кто-то определил, которая может продолжаться дни, может быть, месяцы, если не годы, как это случалось в некоторых случаях в прошлом. Предсказать невозможно, но пока накопленная энергия не будет высвобождена, явление не остановится", - заявил Дольони в интервью газете Corriere della Sera.

Ранее стало известно, что сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербитс 3 февраля предсказал мощное землетрясение, которое случилось в Турции. По его данным, повторные подземные толчки будут продолжаться в центральной Турции и близлежащих регионах еще какое-то время.

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил недельный траур после того, как число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 2 500 человек. Режим ЧП будет действовать три месяца, пострадавших от землетрясения разместят в отелях Анталии.