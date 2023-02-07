Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Несмотря на напряженные отношения между странами, Ереван отправит в Турцию помощь в связи с мощными землетрясениями.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении на своей странице в Facebook.

Премьер-министр Армении выразил соболезнования народу Турции в связи с многочисленными жертвами мощного землетрясения в юго-восточных регионах страны.

Пашинян сообщил, что Армения отправляет свои спасательные отряды в зону бедствия.

В свою очередь, Эрдоган поблагодарил премьер-министра Армении за сотрудничество и отметил, что правительство Турции высоко ценит поддержку Армении, подчеркнув этот шаг и в плане углубления дальнейшего диалога между двумя странами.

Между тем по последним данным число погибших в Турции в результате землетрясения выросло до 4544 человек, ранения получили 26 725.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина направит в Турцию поисково-спасательный отряд ГСЧС из 87 человек для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.

Также мы писали, что в Турции объявили режим ЧП на три месяца, пострадавших от землетрясения разместят в отелях Анталии.