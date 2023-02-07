Крым может столкнуться с землетрясением турецкого масштаба.

Об этом заявил научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков.

"Крым входит в Альпийско-Гималайский пояс – в ту же структуру, что и Турция, поэтому повторение подобного землетрясения на полуострове принципиально возможно", – приводят его слова российские СМИ.

Напомним, в результате землетрясений в Турции погибли более 4 500 человек.

Сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербитс еще 3 февраля предсказал это мощное землетрясение. Он тоже предупреждает, что повторные подземные толчки будут продолжаться в центральной Турции и близлежащих регионах еще какое-то время.

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил недельный траур после того, как число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 2 500 человек. Режим ЧП будет действовать три месяца, пострадавших от землетрясения разместят в отелях Анталии.

Мы также сообщали, что Украина направит в Турцию поисково-спасательный отряд ГСЧС из 87 человек для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.

Помимо этого, в МИД Украины сообщали, что двое украинцев, вероятно, погибли в результате землетрясения в Турции, с 19 украинцами пока нет связи.