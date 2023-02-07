Компания Maxar обнародовала спутниковые снимки последствий землетрясений в Турции.

На фото изображены разрушенные здания в городе Ислахие провинции Газиантеп недалеко от места, где находился эпицентр землетрясения.

Также в сети публикуют видео обрушения дома в Турции сегодня днем, уже после землетрясения.

Напомним, в результате землетрясений в Турции и Сирии погибли более 4 500 человек. Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил недельный траур после того, как число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 2 500 человек. Режим ЧП будет действовать три месяца, пострадавших от землетрясения разместят в отелях Анталии.

При этом сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербитс еще 3 февраля предсказал сегодняшнее землетрясение. Он предупреждает, что повторные подземные толчки будут продолжаться в центральной Турции и близлежащих регионах еще какое-то время.

Сегодня сообщалось, что двое граждан Украины, вероятно, погибли в результате землетрясения в Турции, с 19 украинцами пока нет связи. Однако, как выяснилось позже, двое граждан Украины, которых считали погибшими в результате землетрясения в Турции, спасены. В то же время с 19 украинцами пока нет связи.

Мы также писали, что Украина направит в Турцию поисково-спасательный отряд ГСЧС из 87 человек для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.