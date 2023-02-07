Двое граждан Украины, которых считали погибшими в результате землетрясения в Турции, спасены.

Об этом сообщил посол Украины в Турецкой Республике Василий Боднар в Фейсбуке.

"Граждане Украины - живы! К счастью, по проверенной информации, два гражданина Украины, считавшиеся погибшими в турецком городе Хатай, были спасены из-под руин дома", - написал дипломат.

Ранее сообщалось, что в общей сложности дипломаты уже разыскали 38 граждан, взаимодействуют с турецкими спасательными службами для поиска других 19 украинцев, которые не выходят на связь. Известно также о 4 пострадавших украинцах. Они получили легкие телесные повреждения, угроз их жизни нет, в госпитализации они не нуждаются

Накануне стало известно, что в зоне стихийного бедствия после землетрясения в Турции не выходят на связь 27 украинцев. Шестерых украинцев, которые не выходили на связь после землетрясения, удалось разыскать, их состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет, у части разрушено жилье.

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил недельный траур после того, как число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 2 500 человек. Режим ЧП будет действовать три месяца, пострадавших от землетрясения разместят в отелях Анталии.

Мы также сообщали, что Украина направит в Турцию поисково-спасательный отряд ГСЧС из 87 человек для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.