Число жертв в результате мощного землетрясения, обрушившегося на Турцию и Сирию 6 февраля, превысило, по предварительным данным, 7800 человек.

Об этом сообщает The Guardian.

Подтверждено, что в Турции погибли 5 894 человека, в то время как в Сирии - 1 932 человека, что вместе - 7826 человек. По данным издания, есть опасения, что количество жертв будет расти еще. По ценкам Всемирной организации здравоохранения, погибли до 20 000 человек.

Напомним, Реджеп Эрдоган заявил, что землетрясение стало самым мощным в стране с 1939 года.

Как сообщалось, что МИД получил 27 обращений об отсутствии связи с украинцами, проживающими в зоне землетрясений в Турции. Позже сообщалось, что двоих удалось спасти.

Вчера мы писали, что в Турции под завалами после землетрясения погиб известный футболист.

Кроме того, сообщалось, что в Турции объявили режим ЧП на три месяца, пострадавших от землетрясения разместят в отелях Анталии.

Украина направит в Турцию 87 спасателей, чтобы помочь с последствиями землетрясения

В отдельном материале мы рассказывали, как Турция переживает последствия землетрясения.

Также публиковали спутниковые снимки последствий стихийного бедствия в Турции.