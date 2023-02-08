На Хмельницкой и Южноукраинской АЭС зафиксированы незначительные толчки, являющиеся эхом землетрясения в Турции.

Об этом сообщает "Энергоатом" в своем Telegram-канале.

Энергоатом заверяет, что украинские АЭС способны выдержать землетрясения мощностью до 9 баллов (7 баллов по шкале Рихтера).

При этом риски землетрясения в Украине являются незначительными, заявили в ГСЧС.

"Сообщение о вероятности землетрясения в Украине распространяется с целью посеять панику среди населения. Безусловно, риски есть, но они не так значительны, как на территории Турции. И сейчас говорить, что Украине грозит такого же масштабные землетрясения, мы не можем", - заявил на брифинге директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук.

Напомним, Maxar опубликовала спутниковые снимки последствий землетрясений в Турции. На фото изображены разрушенные здания в городе Ислахие провинции Газиантеп недалеко от места, где находился эпицентр землетрясения.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что землетрясение стало самым мощным в стране с 1939 года.