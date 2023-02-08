Мальчик находится под завалами уже 45 часов после землетрясения. Ему дают воду с крышки. Видео
Сирийский мальчик находится под завалами из-за мощного землетрясения уже 45 часов. Небезразличные жители поят его водой.
Соответствующее видео публикуют телеграм-каналы.
На кадрах видно, как мальчику дают воду с крышки от пластиковой бутылки. У ребенка видны царапины на лице.
По данным министерства здравоохранения Сирии, число погибших из-за землетрясения возросло до 1 262.
Напомним, Реджеп Эрдоган заявил, что землетрясение стало самым мощным в стране с 1939 года.
Как сообщалось, что МИД получил 27 обращений об отсутствии связи с украинцами, проживающими в зоне землетрясений в Турции. Позже сообщалось, что двоих удалось спасти.
Вчера мы писали, что в Турции под завалами после землетрясения погиб известный футболист.
Кроме того, сообщалось, что в Турции объявили режим ЧП на три месяца, пострадавших от землетрясения разместят в отелях Анталии.
Украина направит в Турцию 87 спасателей, чтобы помочь с последствиями землетрясения
В отдельном материале мы рассказывали, как Турция переживает последствия землетрясения.
Также публиковали спутниковые снимки последствий стихийного бедствия в Турции.