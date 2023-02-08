Сирийский мальчик находится под завалами из-за мощного землетрясения уже 45 часов. Небезразличные жители поят его водой.

Соответствующее видео публикуют телеграм-каналы.

На кадрах видно, как мальчику дают воду с крышки от пластиковой бутылки. У ребенка видны царапины на лице.

По данным министерства здравоохранения Сирии, число погибших из-за землетрясения возросло до 1 262.

Напомним, Реджеп Эрдоган заявил, что землетрясение стало самым мощным в стране с 1939 года.

Как сообщалось, что МИД получил 27 обращений об отсутствии связи с украинцами, проживающими в зоне землетрясений в Турции. Позже сообщалось, что двоих удалось спасти.

Вчера мы писали, что в Турции под завалами после землетрясения погиб известный футболист.

Кроме того, сообщалось, что в Турции объявили режим ЧП на три месяца, пострадавших от землетрясения разместят в отелях Анталии.

Украина направит в Турцию 87 спасателей, чтобы помочь с последствиями землетрясения

В отдельном материале мы рассказывали, как Турция переживает последствия землетрясения.

Также публиковали спутниковые снимки последствий стихийного бедствия в Турции.