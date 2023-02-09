Пять украинцев могут находится под завалами в Турции после землетрясения. МИД и посольство активно взаимодействуют с турецкими властями ради их спасения.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко на своей странице в Facebook.

"Украинские консулы отправились в зону стихийного бедствия на юге Турции для помощи украинцам", - пишет Николенко.

Одна украинка была госпитализирована, угроз ее жизни нет.

Всего МИД разыскал 103 украинца в Турции, еще 22 человека не выходят на связь.

Ранее мы сообщали, что число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии приближается к 16 тысячам человек.

В Турцию уже прибыли украинские спасатели. Украинское подразделение ГСЧС развернуло палаточный городок в районе Доанкой в городе Антакья провинции Хатай.

Также мы писали, что посол рассказал о состоянии двух украинцев, которых спасли в Турции во время землетрясения. По его словам, ребенок сейчас находится на попечении родственников, а мать - в больнице.

Напомним, в Турции объявили режим ЧП на три месяца. Эрдоган объявил зоной бедствия 10 провинций, пострадавших от разрушительных землетрясений на юге Турции. Размещать пострадавших от землетрясения людей планируют в отелях в Анталии.