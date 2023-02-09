Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии приближается к 16 тысячам человек
В результате произошедших землетрясений в Турции известно уже о 12 873 погибших и 62 937 - пострадавших.
Об этом сообщает агенство Anadolu со ссылкой на местное управление по чрезвычайным ситуациям.
В Сирии число погибших в результате землетрясения увеличилось до 2992.
Важное на это утро:
- В Турцию прибыли украинские спасатели. Украинское подразделение ГСЧС развернуло палаточный городок в районе Доанкой в городе Антакья провинции Хатай.
- Новое землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в центральной части Турции в 44 километрах от Кахраманмараша.
- В Искандере после землетрясения поднялся уровень воды и затопил дороги.
Напомним, в Турции объявили режим ЧП на три месяца, пострадавших от землетрясения разместят в отелях Анталии.
Президент Реджеп Эрдоган заявил, что землетрясение стало самым мощным в стране с 1939 года.
Maxar опубликовала спутниковые снимки последствий землетрясений в Турции.
Также мы писали, что в Турции после землетрясения ищут 24 пропавших украинцев. Увеличилось число заявок на поиски пропавших украинцев. Сообщалось, что уже точно найдено 38 наших граждан.
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