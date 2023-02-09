В результате произошедших землетрясений в Турции известно уже о 12 873 погибших и 62 937 - пострадавших.

Об этом сообщает агенство Anadolu со ссылкой на местное управление по чрезвычайным ситуациям.

В Сирии число погибших в результате землетрясения увеличилось до 2992.

Важное на это утро:

В Турцию прибыли украинские спасатели. Украинское подразделение ГСЧС развернуло палаточный городок в районе Доанкой в городе Антакья провинции Хатай.

Новое землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в центральной части Турции в 44 километрах от Кахраманмараша.

В Искандере после землетрясения поднялся уровень воды и затопил дороги.

Напомним, в Турции объявили режим ЧП на три месяца, пострадавших от землетрясения разместят в отелях Анталии.

Президент Реджеп Эрдоган заявил, что землетрясение стало самым мощным в стране с 1939 года.

Maxar опубликовала спутниковые снимки последствий землетрясений в Турции.

Также мы писали, что в Турции после землетрясения ищут 24 пропавших украинцев. Увеличилось число заявок на поиски пропавших украинцев. Сообщалось, что уже точно найдено 38 наших граждан.