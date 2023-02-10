Украинку и ее маленького сына вытащили спасатели из-под завалов здания в турецком городе Искендеруне, пострадавшем от землетрясения.

Об этом сообщает CNN Turk.

По информации телеканала, сначала спасатели достали 4-летнего Юкселя, а потом освободили из-под завалов Елену.

Женщину и ребенка сразу передали медикам. На данный момент состояние их здоровья удовлетворительное.

Напомним, 6 февраля мощное землетрясение и последовавшие за ним подземные толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.

Число погибших в результате мощного землетрясения в Турции и Сирии увеличилось до 21642 человек.

Вчера, в МИД сообщили, что пять украинцев могут находится под завалами в Турции после землетрясения. Всего МИД разыскал 103 украинца в Турции, еще 22 человека не выходят на связь.

Также мы писали, что в Турции спасли из-под завалов двух украинцев, которых считали погибшими в результате землетрясения. Известно еще о 4 пострадавших украинцах. Они получили легкие телесные повреждения, угроз их жизни нет, в госпитализации они не нуждаются.