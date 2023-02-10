Число погибших в результате мощного землетрясения в Турции и Сирии увеличилось до 21642 человек, хоть ранее поступали другие данные.

О росте числа погибших сообщают ближневосточные СМИ.

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС в Турции, по состоянию на утро пятницы число жертв выросло до 18342 человек. Более 74 тысяч пострадали.

На сирийской территории число погибших увеличилось до 3 300 человек.

6 февраля мощное землетрясение и последовавшие за ним подземные толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.

Напомним, голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции и Сирии, написал, что весь ближневосточный регион начал изменяться.

"Сильные землетрясения в Центральной Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась до Палестины. Ясно, что регион меняется", - написал сейсмолог в Twitter.

Ранее мы писали, что в Турции спасли из-под завалов двух украинцев, которых считали погибшими в результате землетрясения. Между тем, посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что в Турции после землетрясения ищут 24 пропавших украинцев.