Число погибших и пострадавших в результате землетрясений в Турции увеличилось. По последним данным, погибли более 17 тысяч человек.

Об этом пишет Gazete Duvar в четверг, 9 февраля.

"Согласно заявлению Президиума по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), по состоянию на вечер 9 февраля в результате землетрясений погибли 17 134 человека, 70 347 человек получили ранения", - говорится в публикации.

Напомним, голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции и Сирии, написал, что весь ближневосточный регион начал изменяться.

"Сильные землетрясения в Центральной Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась до Палестины. Ясно, что регион меняется", - написал сейсмолог в Twitter.

Ранее мы писали, что в Турции спасли из-под завалов двух украинцев, которых считали погибшими в результате землетрясения.

Между тем, посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что в Турции после землетрясения ищут 24 пропавших украинцев.

"Страна" подробно рассказывала, как Турция переживает последствия землетрясения.